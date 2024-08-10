iBlogger OK

Жизнь под одной крышей: история о борьбе за личное пространство
С тех пор как мы переехали жить к его родителям, я постоянно чувствую себя в ловушке. Муж говорил, что это временная мера, пока мы не...
С тех пор как мы переехали жить к его родителям, я постоянно чувствую себя в ловушке. Муж говорил, что это временная мера, пока мы не...
Я не могу понять, откуда взялось это бесконечное злоупотребление матом среди молодежи. Сидя в автобусе, я нередко становлюсь свидетелем сцен, которые меня просто шокируют: группа...
Я всегда знала, что мой муж против собак. Его аргументы казались мне довольно банальными: шерсть, лаи, необходимость выгуливать. Но я и наш сын, который в...
Когда к нам на работу пришёл новенький, я не могла не заметить, насколько он притягателен. Его уверенность и коммуникабельность сразу же привлекли ко мне внимание....
Я всегда смеялся, читая истории о парнях, которые оказывались в ситуации, когда их девушки неожиданно становились беременными. Мне казалось, что такие вещи происходят только с...
С каждым днем, проведенным вместе, я всё больше верила в нашу любовь. Мы познакомились всего несколько недель назад, но казалось, что всё шло к этому:...
С самого детства моя младшая сестра всегда была необычной — у неё были свои, довольно причудливые мечты. В 11 лет она открыто заявила, что хочет...
Мы с девушкой были на седьмом небе от счастья, готовясь к нашей свадьбе. Я уже мечтал об идеальном дне, когда она вдруг обмолвилась, что ее...
Меня зовут Никита, мне 30, и я — охотник на впечатления. Путешествия — моя жизнь, и каждая поездка превращается в новую охоту за девушками, которые,...
Когда я решил отправить своей девушке откровенную фотку, я был уверен, что это подогреет наши отношения. Я отослал снимок, не подумав о последствиях, а затем...